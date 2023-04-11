2023/04/11 | 21:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -g_bY8XgIeE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "سيد مجيد" يجمع الكربلائيين بعد الإفطار ويعود بهم لأيام الآباء والأجداد | تقرير : علي خالد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "سيد مجيد" يجمع الكربلائيين بعد الإفطار ويعود بهم لأيام الآباء والأجداد | تقرير : علي خالد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).