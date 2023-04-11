التربية: منح درجات وظيفية لكل مواطن يتبرع بأرض لبناء مدرسة

2023/04/11 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على منح درجات وظيفية لكل مواطن منح قطعة ارض الى التربية لتخصيصه كمدرسة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد تقديمها مقترحًا لمجلس الوزراء، وافق المجلس على منح درجات وظيفية من الحذف والاستحداث الى كل مواطن منح قطعة أرض أو عقارا الى وزارة التربية وخصصه للمشاريع التربوية تكريماً لهم وتثميناً لعطائهم".

وشكر وزير التربية "رئيس الوزراء ومجلسه لهذه الالتفاتة التي ستدعم العمل التطوعي للتربية وتساهم بشكل كبير في توفير اراضٍ لبناء المدارس عليها"، مبينة ان "التوجيه تم تعميمه على الوزارات كافة".

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