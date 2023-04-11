البيت الأبيض يعلق على

2023/04/11 | 22:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال منسق البيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي، إنه لا توجد مؤشرات على تقديم مصر أسلحة فتاكة إلى روسيا.

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