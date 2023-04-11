لأول مرة منذ 2018.. بوينغ تتجاوز إيرباص

2023/04/11 | 22:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت شركة بوينغ لأول مرة منذ منتصف عام 2018 من تسليم عدد طائرات أكثر من منافستها اللدودة إيرباص، خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب وكالة بلومبرغ.

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