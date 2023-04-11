المالية النيابية: اعداد التقرير النهائي للموازنة خلال اليومين المقبلين

2023/04/11 | 22:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن اعداد التقرير النهائي للموازنة المالية خلال اليومين المقبلين.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اللجنة المالية انتهت من قراءة وتثبيت الملاحظات على قانون الموازنة، وسيتم خلال اليومين المقبلين اعداد التقرير النهائي وتنقيحه حتى يعرض للقراءة الثانية في البرلمان وفتح باب النقاش”.

وكانت اللجنة المالية النيابية، أنهت أمس مناقشاتها بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وترجح مصادر نيابية اقرار الموازنة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

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