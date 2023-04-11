2023/04/11 | 22:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الثلاثاء، من هطول الامطار الغزيرة في هذه المدن.وذكر العطية في منشور على الفيسبوك، وتابعته ايرث نيوز “طبقا للتحديثات المسائية، الامطار تشمل كافة المدن لكن، تحذيرات من غزارة الامطار على فترات خلال 24 ساعة القادمة تشمل المدن التالية: نينوى، دهوك، السليمانية، اربيل ، كركوك، بغداد، بابل، كربلاء، ديالى، […]

ظهرت المقالة طقس العراق..



تحذيرات من غزارة الامطار والرياح في هذه المدن أولاً على ايرث نيوز.

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