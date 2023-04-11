2023/04/11 | 22:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، ان تستمر

الحالة المطرية الحالية ببغداد وعدد من

المحافظات حتى مساء بعد غد الخميس.

وقال مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية

عامر الجابري للوكالة الرسمية إن

"المناطق الشمالية والغر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية: الحالة المطرية ستستمر حتى مساء الخميس) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية: الحالة المطرية ستستمر حتى مساء الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).