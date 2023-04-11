بسبب الامطار.. مصرع طفل بصعقة كهربائية في واسط

2023/04/11 | 22:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمصرع

طفل بصعقة كهربائية نتيجة الامطار في

واسط.

وقال المصدر أن "طفلأ يبلغ من العمر ٤

سنوات لقي مصرعه بعد تعرضه لصعقة

كهربائية نتيجة الامطار ضمن منطقة الحي

في واسط".

وكا

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