"البريميرليغ" ينظم بطولة دوري صيفية في الولايات المتحدة

2023/04/11 | 22:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز (بريميرليغ) إقامة بطولة خارج الموسم في الولايات المتحدة هذا الصيف بمشاركة ستة أندية.

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