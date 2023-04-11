باستثناء بغداد.. المحافظات العراقية المعطلة للدوام الأربعاء

2023/04/11 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت عدد من المحافظات، تعطيل الدوام فيها، غداً الأربعاء، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام).

وقررت محافظات النجف وكربلاء وواسط وميسان والديوانية وذي قار والبصرة وبابل والمثنى ونينوى تعطيل الدوام الرسمي، بستثناء محافظة ديالى وبغداد.

واستثنت العطلة الدوائر الأمنية والخدمية والصحية في المحافظات المذكورة.

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