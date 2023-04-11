الإمارات ترد على تقرير أسوشيتد برس حول تعزيز تعاونها الاستخباراتي مع روسيا في مواجهة أمريكا وبريطانيا

2023/04/11 | 23:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت الإمارات العربية المتحدة التقارير التي تشير إلى أن الاستخبارات الروسية كانت تروج لتعميق العلاقات مع الحكومة الإماراتية، وتخطط للعمل ضد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلاً عن وثيقة استخباراتية أمريكية.

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