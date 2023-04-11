البجاري: يجب استخدام الورقة الاقتصادية بملف المياه مع تركيا

2023/04/11 | 23:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، الثلاثاء، على ضرورة استثمار ملف التعامل الاقتصادي الكبير مع تركيا بمفاوضات اطلاق حصص العراق المائية، فيما دعت وزارة الموارد المائية بتقديم خطة عمل واضحة لمواجهة موسم الجفاف التصحر بالتزامن مع الموسم الصيفي.

وقالت البجاري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ملف عمل الشركات التركية المستثمرة داخل العراق يجب ان يقابله إطلاق حصص العراق المائية بعيدا عن مهلة الشهر التي تم الإعلان عنها”، مشيرا الى انه “من الضرورة استثمار التعامل الاقتصادي الكبير مع تركيا بمفاوضات إطلاق حصص العراق المائية وعدم رهنها في شهر واحد فقط”.

وتابعت، عضو مجلس النواب: “يجب ان تكون هنالك خطة مدروسة لمعالجة الازمة من الداخل عبر تنظيم الاستخدامات وتقسيم المياه بحسب الاحتياجات”، لافتة الى ان “احد الحلول التي ستحد من ازمة الجفاف والتصحر هي الاعتماد على الوسائل الحديثة والمتطورة بأغراض السقي والزراعة”.

واردفت، البجاري: ان “وزارة الموارد المائية يجب ان تقدم خطة عمل واضحة لمواجهة موسم الجفاف التصحر بالتزامن مع دخولنا في موسم الصيف”.

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