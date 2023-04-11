2023/04/11 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألف و500 متطوع يشاركون بتنظيم دخول الزائرين إلى المرقد إستنفار أمني وخدمي في النجف لتأمين ذكرى إستشهاد الإمام علي النجف – سعدون الجابري استنفرت محافظة النجف ، قطعاتها الامنية والخدمية لتامين ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام ، وسط مشاركة الف و500 متطوع لتنظيم دخول الزائرين الى المرقد.وقال عضو مجلس إدارة […]

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