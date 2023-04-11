2023/04/11 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية تطلق رواتب الموظفين دفعة نيسان والمتقاعدون ينتظرون بغداد – ندى شوكت اطلقت وزارة المالية ، تمويل رواتب موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية دفعة شهر نيسان الجاري، فيما ينتظر المتقاعدون خطوة مماثلة مع عيدية مجزية.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة باشرت بإطلاق تمويل الرواتب للشهر الحالي، وذلك بعد استكمال الإجراءات المتصلة بعملية تنظيم الصرف […]

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