2023/04/11 | 23:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت الشرطة الأمريكية عن إطلاق للنار في واشنطن، وتحدث شهود...

ظهرت المقالة إطلاق للنار في واشنطن وأنباء عن سقوط ضحايا أولاً على المسلة.

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