2023/04/11 | 23:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت وكالة “بلومبرغ” للأنباء إن تويتر لم يعد شركة مستقلة، بعد الاندماج مع شركة حديثة تدعى إكس كورب “X Corp”، الأمر الذي أثار تكهنات حول خطط إيلون ماسك المستقبلية.وقال المصدر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماسك يدمج تويتر مع شركة حديثة ويتحول الى ” إكس كروب” المركز الخبري الوطني.

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