قراصنة روس يخترقون كاميرات مراقبة بمقاهٍ أوكرانية لرصد الإمدادات العسكرية

2023/04/11 | 23:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر مدير الأمن السيبراني في وكالة الأمن القومي الأميركي، روب جويس، الثلاثاء من أنّ قراصنة روسا يخترقون كاميرات أمنية خاصة في مقاه أوكرانية لجمع معلومات استخبارية حول عبور قوافل الإمدادات العسكرية.

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