2023/04/11 | 23:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GLTYH8ovFgI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشرطة تأخذ سناء للقسم بعدما الريس صالح قدم شكوى عليها! #تحت_الوصاية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشرطة تأخذ سناء للقسم بعدما الريس صالح قدم شكوى عليها! #تحت_الوصاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).