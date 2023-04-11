رويترز: العراق يلتمس من محكمة أمريكية إنفاذ قرار تحكيم ضد تركيا

2023/04/11 | 23:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قدم العراق التماسا إلى محكمة اتحادية أمريكية لتنفيذ حكم تحكيم ضد تركيا يتعلق بصادرات نفط عراقية مرت عبر خط أنابيب إلى ميناء تركي، بحسب وثائق مودعة بالمحكمة.

وقضى حكم التحكيم، الذي صدر عن غرفة التجارة الدولية الشهر الماضي، بمنح العراق تعويضات في قضية اتهمت فيها بغداد أنقرة بالسماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018.



وفقا لرويترز.

وطلب الالتماس، المقدم إلى محكمة مقاطعة كولومبيا، من المحكمة "الاعتراف بالحكم النهائي الصادر عن هيئة التحكيم وتأكيده وإنفاذه".

دفع حكم التحكيم تركيا إلى وقف تدفق النفط، الذي يعادل حوالي 0.5 بالمئة من الإمدادات العالمية، في خط الأنابيب (TADAWUL:2360) الممتد إلى ميناء جيهان التركي.



وتعتبر بغداد صادرات حكومة إقليم كردستان عبر جيهان غير قانونية.

ووقعت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان اتفاقية مؤقتة الأسبوع الماضي تسمح باستئناف صادرات النفط الشمالية عبر تركيا، لكن التدفقات لم تبدأ، بحسب شركات الشحن.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن تركيا تريد تسوية قضية أخرى تغطي الفترة من 2018 فصاعدا قبل إعادة فتح خط الأنابيب.

وقال العراق في 25 مارس آذار إنه فاز في قضية التحكيم.



ووفقا لمصدر مطلع على القضية، تضمن الحكم أمرا لتركيا بدفع حوالي 1.5 مليار دولار للعراق قبل احتساب الفوائد في حكم يغطي الفترة من 2014 إلى 2018.

وبعد ذلك بثلاثة أيام، قالت وزارة الطاقة التركية إن غرفة التجارة الدولية أمرت العراق أيضا بدفع تعويضات لأنقرة.

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