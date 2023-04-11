عاصفة شمسية تضرب الأرض.. قطعت الكهرباء والإنترنت في 4 دول وناسا تتخوف من “كارثة كونية” قادمة

2023/04/11 | 23:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كررت مؤخراً التحذيرات من عاصفة شمسية

قد تضرب الأرض، ورصد العلماء اثنتان

منها خلال الشهر الجاري، فيما جرى

التحذير من أخطرها على الإطلاق والتي قد

تتسبب بمشاكل بأنظنة الاتصالات ويمكن

تؤدي لتغيرات بدرجات

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