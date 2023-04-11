كربلاء تكشف اسباب ارتفاع اسعار اللحوم والخضروات بالسوق المحلية وتؤكد وصول 38 ناقلة خضروات مستوردة للمحافظة

2023/04/11 | 23:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت محافظة كربلاء المقدسة اليوم

الثلاثاء عن وصول 38 ناقلة تحمل خضروات

بعد موافقة وزير الزراعة من اجل الحد من

ارتفاع اسعارها بالسوق المحلية موضحة

ان اسعار اللحوم لم تتجاوز 18 الف دينار

للكيلو الواحد

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