حكومة كردستان تنفي تعطيل الدوام الاربعاء بسبب الأمطار

2023/04/11 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، اليوم الثلاثاء، استمرار العمل في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية يوم غد الأربعاء.

وقال عادل في بيان: "غداً الأربعاء، دوام رسمي في جميع مؤسسات إقليم كردستان" نافياً "تعطيل الدوام بسبب الأمطار الغزيرة".

وأشار إلى "اتخاذ الجهات ذات الصلة كافة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي طارئ".

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