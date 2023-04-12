مصر: البرلمان يناقش تعديلات جديدة لمنح الجنسية.. ونائب: لتفادي عدم دستورية مادة بالقانون

2023/04/11 | 23:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش البرلمان المصري تعديلات جديدة على قانون منح الجنسية المصرية، هدفها منح الأولاد القُصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية، الجنسية بالتبعية، أسوة بالرجل لتجنب حكم عدم دستورية المادة 6 من القانون، وتضمنت التعديلات إضافة حق منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشتري عقارًا من القطاع الخاص.

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