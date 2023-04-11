نائب سابق: اعادة مسك المعابر الحدودية سيدعم موازنة العراق بـ 10 ترليونات دينار

2023/04/11 | 23:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب السابق فرات التميمي ، الثلاثاء، أن اعادة مسك المعابر الحدودية سيدعم موازنة العراق بـ10 ترليونات دينار على الاقل.

وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “ملف المعابر الحدودية حساس ومعقد في ظل وجود بعضها خارج اطر الادارة الاتحادية وهناك عمليات تهريب تجري بشكل منتظم ساهم في خلق سلبيات كبيرة للاقتصاد والصناعة والزراعة في الداخل العراقي”.

وأضاف، أن “انهاء ملف الفساد وسطوة بعض الجماعات المتنفذة في المعابر الحدودية خطوة مهمة من اجل زيادة ايرادات البلاد المالية”، مبينا ان “المعابر قادرة على دعم موازنة البلاد باكثر من 10 ترليونات دينار سنويا على الاقل”.

واشار الى ان “قرار السوداني بدعم معبري مندلي والمنذرية بديالى بقوات نخبة خطوة بالاتجاه الصحيح مع ضرورة اعادة النظر باليات التعامل مع محاور الاستيراد واعتماد الجبابة الالكترونية”.

وتتنشر في اقليم كردستان معابر حدودية غير خاضعة لتعليمات بغداد يجري من خلالها تهريب الكثير من المواد والسلع .

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