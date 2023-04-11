قائمة بالمحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي غداً الأربعاء

2023/04/11 | 23:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت عدة محافظات عراقية، تعطيل الدوام الرسمي غداً الأربعاء، بمناسبة ذكرى إحياء زيارة الإمام علي بن أبي طالب او بسبب الامطار.

وقررت كل من محافظة النجف وكربلاء وواسط وميسان والديوانية وذي قار والبصرة وبابل والمثنى ونينوى تعطيل الدوام الرسمي.

واستثنت بعض المحافظات من العطلة، الدوائر الأمنية والخدمية والصحية.

كما اعلنت محافظة صلاح الدين تعطيل الدوام الرسمي غداً في مدن المحافظة كافة بسبب الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها، باستثناء الدوائر الخدمية.

وبنفس السياق تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد، نظراً لسوء الاحوال الجوية في محافظة كركوك، حيث وجه محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، بتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية ليوم غدا الاربعاء، باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية والصحية المعنية ولجنة مواجهة الفيضانات والسيول والعواصف

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