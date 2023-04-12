بعد 20 عاما على الغزو الأميركي للعراق.. لماذا تستمر شعبية صدام حسين في الشارع العربي؟

2023/04/12 | 00:11 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين من وصفه بالصنم والطاغية وبين من وصفه بالبطل والعروبي، لم يتفق ضيفا حلقة برنامج "الاتجاه المعاكس" في تقييمهما لشخصية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وفي قراءتهما لأسباب استمرار شعبيته.

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