الاتجاه المعاكس- لماذا ما زال الشارع العربي يترحم على صدام حسين؟

2023/04/12 | 00:20 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تساءلت حلقة (2023/4/11) من برنامج " الاتجاه المعاكس" عن أسباب استمرار شعبية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد مرور 20 عاما على الغزو الأميركي للعراق، وأسباب تقديس الشعوب العربية للطغاة.

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