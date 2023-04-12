بالصور:ملايين الزائرين يحييون ذكرى استشهاد امير المؤمنين (عليه السلام) وليلة القدر الثانية في كربلاء المقدسة

2023/04/12 | 00:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيا ملايين الزائرين من العراقيين

والعرب والاجانب ليلة استشهاد أمير

المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)

بأداء عبادات عدة في العتبتين

المقدستين ومنطقة بين الحرمين والمناطق

المحيطة بالعتبتين المقدست

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