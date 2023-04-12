2023/04/12 | 00:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Prow3CeG-B0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يا ليت لي نظرة أشفي بها سقمي من ناظريك وأشفي الداء والعلل للمنشد أركان القيسي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يا ليت لي نظرة أشفي بها سقمي من ناظريك وأشفي الداء والعلل للمنشد أركان القيسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).