منتخب التنس البارلمبي يشارك في بطولة تركيا الدولية

2023/04/12 | 00:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غادرنا اليوم الثلاثاء متوجها الى تركيا وفد اتحاد التنس البارالمبي للمشاركة في بطولة تركيا الدولية للمدة من الحادي عشر من الشهر الحالي ولغاية السابع والعشرين منه.

وقال رئيس اتحاد التنس البارالمبي ماجد العكيلي في بيان أنه “غادرنا اليوم الثلاثاء وفد منتخبنا الوطني بفعالية التنس على الكراسي للمشاركة في بطولة تركيا الدولية وهي من البطولات المهمة التي تمنحنا النقاط للمشاركة في البطولات الكبرى مثل الاسياد للعام الحالي أو بارالمبياد باريس للعام المقبل”.

واضاف العكيلي أن “وفدنا سيتالف من عضو الاتحاد اسماء حامد رئيسا للوفد وبهاء الدبن علي مدربا اضافة الى اربعة لاعبينا وهم حسين حامد ومحمد المهدي يوسف ونصر مهدي وحسين خليل ونتوقع ان تكون نتائجنا ايجابية على الرغم المشاركة القوية من خيرة لاعبي منتخبات العام باللعبة”.

واشار رئيس الاتحاد الى ان “وفدنا سيدخل في معسكر تدريبي في تركيا استعدادا للبطولة كون ان منافساتها ستحظى بمشاركة قوية من افضل لاعبي الدول المشاركة لضمان تاهل لاعبيهم للبطولات الكبرى”.

وبين رئيس اتحاد اللعبة أنه “نسعى ان تكون نتائج منتخبنا بمستوى الطموح الذي نامله كي نواصل نتائجنا الايجابية التي تحققت في نهاية العام الماضي والتي منحت لاعبينا النقاط التي تؤهل بعضهم كمرحلة اولى للمشاركة في بطولة الاسياد او البارالمبياد المقبلة في فرنسا”.

وانهى ماجد العكيلي حديثه بالقول: “نحن نتملك ثقة كبيرة وعالية بلاعبينا ومدربهم بان يكونوا عن حسن الظن بتحقبق افضل النتائج التي تليق باتحادنا وباللجنة البارالمبية التي تدعم اتحادنا معنوبا من اجل تحقيق الانجاز”.

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