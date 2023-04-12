أنظمة مدفعية وقنابل دقيقة التوجيه.. إدارة بايدن توافق على بيع المغرب أسلحة بملايين الدولارات

2023/04/12 | 00:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، على بيع أسلحة تقدر بملايين الدولارات للمغرب.

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