محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي الأربعاء

2023/04/12 | 00:45 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه محافظ بغداد، محمد العطا، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء في ديوان محافظة بغداد والدوائر المرتبطة بها بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام).

وكانت محافظات النجف وكربلاء وواسط وميسان والديوانية وذي قار والبصرة وبابل والمثنى ونينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء بالمناسبة، واستثنت الدوائر الأمنية والخدمية والصحية في المحافظات المذكورة.

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