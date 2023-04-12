سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطلق حملة عروض رمضان 2023 لمنتجاتها المميزة في العراق

2023/04/12 | 01:04 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” عن إطلاق حملة عروض رمضان 2023 في العراق بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، والتي تهدف من خلالها الى التأكيد على أن رمضان هو شهر العطاء وقضاء المزيد من الأوقات الممتعة والروحانية مع العائلة، بالإضافة الى التزام سامسونج التام بمشاركة الشهر الفضيل مع عملائها من خلال تقديم العروض المميزة التي […]

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