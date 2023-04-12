شاهد.. محافظة النجف تغرق بعد تساقط الامطار

2023/04/12 | 01:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: النجف بعد موجة امطار pic.twitter.com/0EfSgJxyGM — المسلة (@Almasalah2) April 11,...

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محافظة النجف تغرق بعد تساقط الامطار أولاً على المسلة.

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