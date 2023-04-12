روسيا تعلن نجاح اختبارها لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

2023/04/12 | 01:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت روسيا بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM)، الثلاثاء، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية.

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