تربية الكرخ الاولى توجه باعفاء مدير مدرسة المستقبل والمدارس المتناوبة معها في ابو غريب

2023/04/12 | 01:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجهت تربية الكرخ الاولى، اليوم الاربعاء، باعفاء مدير مدرسة المستقبل والمدارس المتناوبة معها في ابو غريب بالعاصمة بغداد.وذكر بيان لمكتب الوزارة وتلقته ايرث نيوز، انه “بناءً على توجيه وزير التربية، مدير عام تربية الكرخ الاولى يوجه باعفاء مدير مدرسة المستقبل والمدارس المتناوبة معها بسبب الاهمال والتقصير في متابعة عملهم”.

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