السوداني يستقبل السامرائي والجبوري

2023/04/12 | 01:39 - المصدر: بغداد اليوم

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إستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي والقيادي في التحالف احمد الجبوري.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي وسبل دعم جهود الحكومة في تنفيذ الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي.

وأكد السامرائي خلال الإجتماع على أهمية دعم الإستقرار في المحافظات المحررة وتعزيز دور الحكومات المحلية ودعم المشاريع في المناطق المتضررة.

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