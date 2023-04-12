محافظ بغداد يوضح لـ (بغداد اليوم) الدوائر المشمولة بعطلة الأربعاء

2023/04/12 | 01:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم الدوائر والمديريات التابعة إلى محافظة بغداد المشمولة بالعطلة يوم الاربعاء.

وقال محافظ بغداد في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "العطلة تشمل مديريات الشباب والرياضة (الكرخ والرصافة ومدينة الصدر)، مديرية زراعة بغداد.

وأضاف "كما تشمل مديريات (بلديات محافظة بغداد، وماء محافظة بغداد، ومجاري محافظة بغداد)، مديرية العمل والشؤون الاجتماعية ..فقط الدوائر المرتبطة بمحافظة بغداد".

وأشار المحافظ الى ان، "العطلة لا تشمل الدوائر المرتبطة بالوزارات او الهيئات".

وقبل ذلك، أوضحت وزارة التربية ان مديريات التربية غير مرتبطة بمحافظة بغداد وتمت إعادة ارتباطها بالوزارة.

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