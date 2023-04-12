التربية: المديريات في بغداد غير مشمولة بالعطلة

2023/04/12 | 01:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة التربية، ان مديريات التربية غير مرتبطة بمحافظة بغداد وتمت إعادة ارتباطها بالوزارة.

ويأتي توضيح التربية بعد إعلان محافظة بغداد تعطيل دوام الاربعاء في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام).

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