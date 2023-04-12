وفد اقتصادي عراقي يصل واشنطن

2023/04/12 | 02:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن القائم بالاعمال بالسفارة العراقية في واشنطن، سلوان السنجاري، وصول وفد اقتصادي عراقي برئاسة وزيرة المالية طيف سامي الى واشنطن.

وقال السنجاري، في تغريدة على تويتر، إن الوفد وصل الى واشنطن برئاسة وزيرة المالية.

وأضاف أن الوفد عقد اجتماعات فنية بين العراق وصندوق النقد والبنك الدوليين، بحضور وزيرة المالية طيف سامي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق.

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