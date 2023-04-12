استخدمته 5 دول بينها واحدة عربية.. الكشف عن برنامج تجسس إسرائيلي جديد

2023/04/12 | 02:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مختبر "سيتيزن لاب" الكندي، الثلاثاء، أن برنامج تجسس إسرائيلي جديد يشبه برنامج "بيغاسوس" السيىء السمعة جرى استخدامه لاستهداف صحفيين وسياسيين معارضين في دول عدة.

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