2023/04/12 | 03:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zebSuSSjDyQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما أكدر أردج..اللي معي انطيج ياه!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما أكدر أردج..اللي معي انطيج ياه!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).