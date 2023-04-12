أنقرة تتعهّد تسهيل منح سمات الدخول للعراقيين والتعاون في ملف ضبط الحدود

2023/04/12 | 03:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعرجي يلتقي الطالباني عقب مباحثات مع مسؤول بالمخابرات التركية أنقرة تتعهّد بتسهيل منح سمات الدخول للعراقيين والتعاون في ملف ضبط الحدود انقرة – ماهر اوغلو بغداد – قصي منذر وعدت انقرة ،بتجديد الاقامة للعراقيين المقيمين على ارضيها وتقديم تسهيلات منح سمات الدخول للراغبين بزيارة تركيا.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (وكيل وزارة الخارجية لشؤون […]

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