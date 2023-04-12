بايدن في بلفاست متعهّدا

2023/04/12 | 04:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى بلفاست الثلاثاء آملا المساهمة في حفظ السلام في الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق وضع حدا لثلاثة عقود من الصراع الدامي في إيرلندا الشمالية.

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