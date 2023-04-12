2023/04/12 | 05:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z2YUa_SSyFE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حزبان في الإطار بالخطورة يستشعران.. يجب إبقاء السوداني تحت رقابة البرلمان | اخبار الثالثة 2023/4/11) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حزبان في الإطار بالخطورة يستشعران.. يجب إبقاء السوداني تحت رقابة البرلمان | اخبار الثالثة 2023/4/11) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).