البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأميركي ناقش مع ولي العهد السعودي اليمن وإيران

2023/04/12 | 05:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، وإنهما ناقشا عدة موضوعات من بينها إيران والخطوات الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

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