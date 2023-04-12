2023/04/12 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس شيوخ أميركي بارز، الثلاثاء، حلفاء بلاده الأوروبيين إلى الوقوف بحزم مع الديموقراطية في تونس قبل الموافقة على اتفاق لخطة إنقاذ للبلاد مع صندوق النقد الدولي، متهما الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بإلحاق الضرر بالعملية الديموقراطية من خلال احكام قبضته على السلطة، بحسب وكالة "فرانس برس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("خطة الإنقاذ".. سيناتور أميركي يدعو إلى الوقوف مع الديمقراطية في تونس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("خطة الإنقاذ".. سيناتور أميركي يدعو إلى الوقوف مع الديمقراطية في تونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).