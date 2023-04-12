بعد احتجاز مواطن في ليبيا.. هذا ما قالته الخارجية الأمريكية لـCNN

2023/04/12 | 07:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها على اطلاع على التقارير المتعلقة باحتجاز مواطن أمريكي في ليبيا من قبل ميليشيا في العاصمة، طرابلس.

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