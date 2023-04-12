2023/04/12 | 08:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تعد شركة تويتر مستقلة بعد أن باتت جزءا من شركة تأسست حديثها تحت شعار X Corp، حسب ما ذكرت بلومبرغ في تقريرها.

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