أول تصريح علني لمدير الـCIA بعد تسريب الوثائق السرية في أمريكا

2023/04/12 | 08:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف مدير وكالة الاستخبارات المركزية، بيل بيرنز، في أول تصريحات علنية له منذ تسريب وثائق عسكرية سرية، بأن القضية تمثل مشكلة ملحة للولايات المتحدة لا تقل "شدة عن أي شيء آخر" في اللحظة الحالية

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